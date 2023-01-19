新北市長侯友宜是2024總統大選熱門人選，他今日與轄內新住民圍爐，被問及是否有屬意的接班人選，侯友宜表示，他現在是新北市長，期待今年比去年好，現階段角色扮演上把事做好，希望今年經濟可以大起飛。

侯友宜說，希望今年疫情舒緩，經濟產業可以蓬勃發展，大家賺大錢，新北市仍有很多規畫要往前走，2030願景還有很多待完成，他過年後第一個想的事就是期待年後安坑輕軌可以通車，這也是他現階段的目標，把握當下。

另外，媒體問及，他是否有意願照顧全台新住民，侯友宜表示，新北市新住民占全國近2成，新北市就像台灣縮影，新住民來自很多國家，希望在這塊土地落地深耕，不斷滋潤成長，他會營造教育文化、經濟產業、社會福利，希望他們在這塊土地綻開美麗花苞，擁有自己的歸屬感、光榮感，新北市也規畫人才培育、全國接軌、聚落營造和福利服務四面向，讓新住民在這塊土地就像台灣一樣，能夠共榮共好。