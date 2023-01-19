經營斜桿人生，開創第二職涯，對於待業、在職人、畢業生又是另一個課題，世新大學推出學分班有口皆碑，吸引不少追求斜桿人生族群取經，尤其是各類國家證照考試資格取得的法律20學分班，更成為不少人再進修熱門班。

世新大學被《Cheers》雜誌評選「企業最愛碩士生」私立大學評比第一名，以及1111人力銀行與TUN大學網合作調查，2022年企業最愛私立大學企業最愛前10名，歸功於校方致力於優資師資策略，在各大專院校中一枝獨秀，培育出來人才，備受到職場上青睞。

世新大學表示，開設各類學分班，包含有讓學員以低於正規學制學費價格先修學分，入學後抵免學分，減輕課業壓力之各類碩士學分班、公務人員轉換一般行政／民政職系學分班及各類國家證照考試資格取得的法律20學分班，提供忙碌的在職人士工作之餘，自我進修、教育訓練、證照考照、轉換職系及強化職場競爭力的絕佳機會。

世新大學指出，111學年度第二學期各類學分班正如火如荼招生中，分為碩士學分班（新聞傳播學院、管理學院、法學院）、學士學分班（影視學士學位學程、圖文傳播暨數位出版學系、全媒體學士學位學程、企業管理學系），其中傳播領域為辦學專項，尤其自媒、社群平台正夯，傳播人才需求很大，激起有心想要再進修人不少，在碩士學分班的新聞傳播學院，開出5個學系、學程都是受業界好評，最令人嘖嘖稱奇的傳播大樓，其中器材甚至比一些廣播電視媒體還要頂尖，傳播學院開出廣播電視電影學系、傳播管理學系、資訊傳播學系、公共關係暨廣告學系、口語傳播暨社群媒體學系，在全國傳播科系中獨領風騷。

世新大學提到，而在管理學院方面，則有財務金融學系、資訊管理學系、觀光學系、行政管理學系、企業管理學系，皆是整個社會脈動人才需求最高的學系。此外，法律學系異軍突起，也是考照人才首選。世新為體恤再進修的人方便，只要免試入讀學分班，所有各類課程皆可自由選讀，節省學習成本，更讓進修人趨之若騖。