內閣目前傳出閣揆將由前副總統陳建仁接任、副閣揆則是桃園市前市長鄭文燦接任。商總主席賴正鎰表示，陳建仁與鄭文燦的搭盪組合，在新的一年可望帶給新的氣象。

賴正鎰認為，新內閣有三項財經任務，包含後疫情時代，可以帶動經濟穩定發展，經濟成長率可以保持3％以上。

他舉例，例如香港前一陣子許多資金流出，大部分都流向新加坡，而台灣卻「過度保守」，痛失機會，他認為現在政府應該吸引國際資金來台投資，讓台灣有機會成為區域「資金調度中心」。另外，台灣也應該積極加入國際經貿組織例如CPTPP等。

其次，兩岸關係也要改善，賴正鎰表示，陳建仁過去沒太參與兩岸交流，但也有好處，中國大陸對其無太負面的印象，有助於未來溝通。

而兩岸關係改善，短期之內政府可以做的是，增加兩岸航班直航點，目前兩岸直航的四個城市、五個直航點，為北京、上海（浦東、虹橋）、廈門、成都，他認為可以再爭取多些直航點；另外，盡速開放中國大陸不論是商務客、觀光客，提振國內消費市場。

最後賴正鎰也期待，政府能夠正視能源政策，尤其核二、核三廠將陸續退役，將可能面臨缺電危機，能源政策重新檢討，是工商界期待。