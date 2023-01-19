陳亞蘭（右）與陳怡真在電視歌仔戲《嘉慶君遊臺灣》有折腰吻。（欣湉國際提供）

陳亞蘭日操20小時過年終於可以好好休息，除夕圍爐楊麗花。（欣湉國際提供）

金鐘影帝陳亞蘭多年盡心盡力傳承歌仔戲的心願，終於結出果實，將在農曆年後於台北國父紀念館演出舞台劇《嘉慶君遊臺灣》，她相當重視新年與粉絲的第1場重要約會，每日微服出巡在各大社群，傾聽各種民意，看到粉絲敲碗她在戲裡與陳怡真的感情線能有情人終成眷屬，她們倆在電視版《嘉慶君遊臺灣》，突破歌仔戲尺度有折腰吻情節，但仍是無疾而終，讓觀眾心念至今，2人也是堪稱近年最具觀眾緣的螢幕情侶。

陳亞蘭此次身兼舞台劇的製作與主演，透露現在實境節目盛行，放話邀請觀眾來舞台劇看「放閃真人秀」，但她話鋒一轉對於重要情節賣關子，或許真人秀的對象可能是白雲反串飾演的劉英，「這樣就給他賺到了！（台語）」

近2個月日操20小時的陳亞蘭坦言農曆年終於可以好好休息，她日前出席活動，因植牙補牙粉導致右臉浮腫6天未消，讓媒體十分擔心，她說：「臉已經不腫了啦！去年農曆年為了宣傳電視歌仔戲《嘉慶君遊臺灣》，除夕夜與楊阿姨圍爐不到半小時就開工，今年剛好《加油喜事》體恤工作人員辛勞有放假，因此會好好休息，準備大紅包陪楊阿姨一起過年。」

她預計初五開工，將在新北燈會率領陳亞蘭歌仔戲團團員進行演出。舞台劇《嘉慶君遊臺灣》將於2月25、26日在台北國父紀念館演出，購票請洽UDN線上。