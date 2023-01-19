韋禮安與劉逼合作新歌〈初四阿北〉。（The Orchard）

韋禮安與劉逼合作新歌〈初四阿北〉。（The Orchard）

韋禮安攜手八三夭吉他手劉逼合作「歪歌起挫」系列第一彈〈初四阿北〉，MV演出過年塞車要做的10件事，集結各種網路迷因、結合歌詞的趣味與賀歲片視覺風格，韋禮安演得很開心，直說：「沒有特別演，是真性情演出。」農曆新年將至，韋禮安今年將帶著新婚太太一起返鄉過節，也是他初次在過年期間和太太一起回娘家，此外，韋禮安家每年都要舉辦每個人都要出一道年菜的「年菜大比拼」，今年他多了幫手，大呼：「非常期待！」

〈初四阿北〉起源於一則網路迷因，2019年一群阿兵哥搭乘計程車，結果在田邊小路「壘殘」並大喊「阿北出事了」，這件事情在影片曝光後爆紅，成為台灣流行迷因，而韋禮安與劉逼意外合作寫下這首「歪歌」。〈初四阿北〉不僅拍下「激似」事件現場的單曲封面，且為了配合過年的喜氣氛圍，2人還以火紅賀歲造型風格演繹「初四阿北」的時尚，韋禮安以「司機風紅外套」內搭白色鑲黑條卯丁帥氣上衣，搭配學院風小喇叭格紋褲，劉逼則以桃紅剪紙窗花風開襟毛衣外套、淺粉絲綢襯衫與黑高領搭配正紅色老爺褲。

〈初四阿北〉完整版MV將在初四當天上線歡慶「初四了阿北」，配合歌詞MV以過年塞車為故事主軸，韋禮安和劉逼在返鄉路途中完成了「過年塞車要做的10件事情」，包括寫春聯、打麻將、吃火鍋、嗑瓜子、吃飽刷刷牙、舞龍舞獅、包紅包、放鞭炮、車前運動、當個佛系駕駛。兩人在一片歡樂之中拍攝完MV，現場氣氛非常好，拍到最後一個吃火鍋場景時，韋禮安更是直喊：「一整天在等的就是這個時刻了！」完全就是真的大快朵頤，吃得相當滿足。