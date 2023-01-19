農曆春節連假即將到來，為確保疏運順暢，台北市長蔣萬安19日下午將前往客運內湖站、捷運公司行控中心等地視察春節交通疏運，另也會去視察北士科首條主要幹道通車典禮，蔣萬安強調，交通絕對是他未來施政的重中之重，自己也指示警察局、交通局特別留意幾個重要路口、交通易壅塞路段。

蔣萬安上午慰勉北一女訪美樂儀隊載譽歸國，會後接受媒體訪問。針對北投區福國路延伸段增設匝道銜接洲美快速道路工程通車典禮，下午又要到內湖看春節交通疏運，蔣萬安強調，「交通絕對是我們未來施政的重中之重。」

台北市長蔣萬安今上午出席慰勉北一女訪美樂儀隊載譽歸國活動，會後受訪。（陳薏云攝）

蔣萬安表示，他上任第5天馬上與團隊到內湖實際去了解狀況，並提出短中長期的規劃，市府也滾動式地檢討；今早也在警局分局長交接典禮上，針對春節運輸特別和警察局長張榮興交換意見，因為大家將返鄉過年，今天起車流量逐漸增加，所以指示警察局、交通局特別留意重要路口、交通易壅塞路段。

蔣萬安提及，不只是內湖地區，今天還會去北投，未來台北市幾個重要的行政區，他都會特別關心交通問題，且要解決的交通問題不只有內湖，還有先前外媒報導的「行人地獄」，市府也就報導路段即刻改善，將來會全面盤點，一定要確保行人或車子用路的權益。