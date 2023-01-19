高爾宣與女友芮德首次合體拍攝封面。（潮癮Chilling提供）

高爾宣與女友芮德首次合體拍攝封面。（潮癮Chilling提供）

高爾宣與女友芮德大方認愛後，首次合體擔任潮癮Chilling 2023 一月號封面人物，兩人化身愛神邱比特射向彼此的心！拍攝互動更充滿粉紅泡泡。兩人異口同聲表示可以看見對方身上發光的那一瞬間，高爾宣說：「幾乎是隨時都可以看見她在發光。我覺得芮德在照顧身邊的人時，她有時候會露出不好意思、害羞的狀態，當我看見她心裡的小世界時，就會覺得很好笑、很可愛。」

芮德也表示，「我也是看過很多次。從CHING G SQUAD組團後也一起經歷很多高低起伏，從原本大家知名度還不高、很菜的狀態，一直到現在大家漸漸被看見，在爾宣發行第一張專輯時，就看見他正在閃閃發光的瞬間，直到現在他在台上演出或是講話時，當他很有自信的樣子就會自帶光芒。」

兩人說起彼此眼神中充滿了的光。

談到彼此眼中的對方是什麼樣子？高爾宣說：「芮德在外面非常照顧大家，但在家就很需要被照顧，因為她會比較在意大家的情緒，有時候就會忽略掉自己，所以在家裡就會比較吵鬧，但是她真的很樂於助人，會一直默默幫忙完成大家想做的事情，是很好的陪伴者。」

芮德則說：「我覺得爾宣像是一位教練，他會對自己很嚴格，也希望可以讓身邊的人更好，他就像教練一樣會一邊激勵、一邊指導。能夠在爾宣旁邊待著、一起奮鬥的人，真的會非常快速成長。」一旁的高爾宣笑著說自己沒有那麼誇張，他也舉例自己是個講話非常直接的人，但並非想激怒他人而是為了對方著想，但若是自己很享受現在的狀態時，他就會非常支持對方。

回首2022年，芮德推出單曲〈Me Time〉、〈魯冰花2022〉，更成立了自己的品牌「RēDRESS® CLUB」，芮德也用妙麗來形容2022年的自己。「2022年的自己是『妙麗本人』，多方的嘗試甚至成立了自己的品牌，下半年更是一天當48小時在用，在2023年期許能夠組好自己的團隊好好迎接更多的挑戰，讓自己可以回歸專注在歌手身分上要發自己和團體的專輯。」

高爾宣則是帶著新專輯《Journey》回歸樂壇，專輯中記錄著他走過憂鬱的低潮，如何重新拾起那些破碎的碎片，黏貼修復後回到完整的模樣。「現在的我已經完全找到自己了，前陣子還處在尚未長大、破碎的狀態，有著一顆受傷又疲累的心，而現在我的傷口都已經結痂癒合，也變得更加強大了，所以2022結束時的自己是個很完整、健康的狀態，也希望2023年可以繼續保持完整，同時讓身邊的人一起變得更好。」