只要報名的民眾都會贈送媽祖毛巾、限量滑鼠墊、媽祖鑰匙圈、完賽獎牌等。(彰化市公所提供／吳建輝彰化傳真)

每年路跑活動都會有民眾盛裝打扮，因此今年公所特別新增最佳造型獎。(本報資料照片)

彰化市南瑤宮農曆除夕路跑迎頭香活動，將在21日農曆除夕夜登場，過去每年都吸引超過近千名香客朝聖，因此造成推擠甚至選手跌倒意外，今年報名路跑人數限278人，活動將分成男女2組，冠軍可得獎金8888元，另每組前5名還有2000元及發財錢母。

彰化市長林世賢表示，過去南瑤宮都是舉辦「搶頭香」活動，每年吸引上千香客朝聖，但是因為容易造成推擠，導致香客受傷，2020年開始改成除夕路跑，去年因為疫情取消停辦，今年疫情趨緩順應民眾期待，路跑迎頭香活動將回歸。

林世賢說，今年活動報名人數已經有278人，包括男生130人，女生148人，只要報名的民眾都會贈送媽祖毛巾、限量滑鼠墊、媽祖鑰匙圈、完賽獎牌等，為了安全也為所有人辦理保險。

公所表示，南瑤宮搶頭香有10餘年歷史，因每年都會有信眾在搶頭香過程中推擠、跌倒甚至受傷，廟方甚至要將香爐包裹厚棉被，為避免民眾受傷改成路跑，而每年都會有民眾盛裝打扮，因此今年特別新增最佳造型獎。

公所說，路跑活動將在21日除夕夜晚間9點至凌晨2點今年路跑各組第1名可拿到獎金8888元，第2名6666元、第3名5168元。另外參加除夕迎頭香團拜民眾，只要報名添油香100元，就送媽祖發財錢母。