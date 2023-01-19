中國駐歐盟使團網站19日消息中國駐歐盟使團團長傅聰大使16日接受中國環球電視網（CGTN）專訪。被問及為何10日與北大西洋公約組織（NATO）副祕書長會面照片面帶微笑時，傅聰表示，「建設性對話意味著我們需要通過嚴肅但友善的方式討論問題，這就是為什麼我臉上帶著微笑。但當談論嚴肅問題時，我可以相當堅定。請大家放心，帶著微笑不意味著我們對北約示弱」。

傅聰強調，希望與北約保持建設性對話，這是中方的立場。建設性對話意味著需要通過嚴肅但友善的方式討論問題。「這就是為什麼我臉上帶著微笑。我們不需要總是一臉嚴肅。但當談論嚴肅問題時，我可以相當堅定。」請大家放心，帶著微笑不意味著我們對北約示弱，絕對不是這樣。

傅聰指出，作為中國駐歐盟大使，總體來說，有四方面重點工作。一是保持或者在某些情況下恢復中歐交流對話，特別是在雙邊對話機制架構下。中歐之間已建立多層次的對話機制。最高層級是中歐領導人會晤，是雙方領導人的年度會晤機制。

傅聰稱，作為外交官，用兩個詞形容自己：一是堅定，二是開放。在涉及中國核心利益問題上，非常堅定。比如台灣問題，事實上，這也是一直在做的事情。他強調，台灣問題涉及中國紅線，一個中國原則必須嚴格遵守，絕不接受任何違反一個中國原則的行徑。一個中國原則是中歐關係的政治基礎，也是中國同所有國家關係的政治基礎。同時，他保持開放態度，願意接觸並傾聽。他可以成為很好的傾聽者，也願意聽取歐方的意見和關切。

傅聰表示，至於還有三方面重點工作。第二是促進務實合作，第三是加強中歐在全球問題上的協調，第四是促進人文交流，特別是隨著旅行限制放寬，相信雙方人文交流會越來越多。這大體上是我的四方面重點工作。

傅聰稱，說到中歐關係面臨的一些挑戰。首先是認知，即歐盟或歐洲對中國的認知。希望歐盟乃至整個歐洲能夠樹立更加理性和正確的對華認知。想傳遞的資訊是，中國的發展不是挑戰，不是威脅，而是機遇。必須承認，大家對中國的看法發生了一些變化。歐盟提出了三個詞來定義中歐關係，即夥伴、競爭者、制度性對手，而且越來越強調競爭和對手面。在他看來，這對雙邊關係以及經濟和科技等各領域合作產生了負面影響。事實上，這種負面影響已經擴散到所有領域。

在交流過程中，傅聰要傳遞的資訊是，「我們不認為歐洲是對手，更不是敵手。希望歐盟能夠將中國的發展視為機遇，而不是挑戰甚至威脅。」歐盟一直強調要堅持戰略自主，這是好事。事實上，中國一直公開支持歐盟戰略自主。