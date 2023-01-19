台北市力行國小日前爆出營養午餐業者誤讓2名孩童喝下過期湯品，校方在事發後依合約要求廠商停止供餐至3日，而各校午餐供應委員會（下稱午供會）日前決議延長廠商停餐時間至19日。力行國小19日指出，衛生局已於16日檢查廠商午餐製程及餐具回收流程已改善完成，午供會並參酌各校午餐滿意度調查問卷結果，決議業者自2月13日起恢復供餐。

力行國小有2學童喝到過期湯品曝光後，力行國小、永建國小、實踐國小及明道國小以上4校聯合午供會，共同依午餐合約決議罰款廠商上將食品有限公司2.6萬元，並停止供餐力行國小2周，其他3校則正常供應。

在停餐最後一日，4校聯合午供會再度召開會議討論上將公司能否恢復供餐。學務主任許舜杰當時即說明，會中決議持續停餐至19日，午供會將在本學期末之前再次請業者到場說明，以決定下學期供餐狀況。

力行國小說明，午供會已於18日召開會議，檢視上將公司提各校午餐製程配送與餐具回收標準作業流程，以及員工教育訓練計畫與執行，經北市衛生局1月16日到校實地複查結果皆為改善完成，同時參考4校期末午餐滿意度問卷調查結果，最終決議於2月13日起，也就是開學後恢復上將公司供餐本校。

針對滿意度調查問卷結果，力行國小表示，本次問卷於1月4日至13日期間調查，4校共發2744份、回收2549份、有效問卷 2529 份、回收率 92.16％，整體午餐供應滿意度為43.8％、可接受47.2％、不滿意9％。

力行國小並提出本次食安事件6項改善作為，包含建立建立餐桶回收紀錄、貼封不供餐教室保溫餐車、午餐廠商應於湯桶黏貼當日日期標籤、班級老師協助確認供應餐點與菜單，發現供餐品質異常應立即通報、午餐督導人員加強巡檢、學校廚房新進人員應受一定時數教育訓練。

力行國小指出，本次午餐異常事件將列入往後午餐供應商評選的重要參考，學校亦會持續嚴謹督導管理午餐相關事宜，以確保午餐供膳品質與衛生安全。