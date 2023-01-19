警政署年前發布第2波185名高階警官異動，新北市警察局今（19）日舉行卸新任分局長、大隊長聯合布達交接典禮，新北16個警分局僅樹林分局長未異動，其餘15個分局長全換人，是史上調整幅度最大。典禮由新北市副市長謝政達主持，他期勉新任同仁戮力以赴，做好各項治安工作，同時肯定卸任同仁為新北市治安的貢獻。

新北市警察局今舉行卸新任分局長、大隊長聯合布達交接典禮，由副市長謝政達主持。（王揚傑攝）

新任分局長中的亮點金山分局長蔣叔君，為新北市首位刑事專才女性分局長，歷任保七總隊刑警大隊大隊長、刑事局偵九大隊副大隊長、刑事局資訊科科長、航空警察局刑警大隊大隊長，刑案偵辦經驗豐富，在航警局期間協助阻攔前往柬埔寨的民眾，並協助破獲數起重大走私案件，表現卓越，獲得拔擢接掌金山分局長。

新北市警察局今舉行卸新任分局長、大隊長聯合布達交接典禮，由副市長謝政達主持。（王揚傑攝）

另新北警刑事鑑識中心主任黃國政此次調任汐止分局長，黃國政為中央警大首屆鑑識系畢業，曾任刑事局物理組長，是國內槍彈專家，新北市改制後調任新北市刑大組長、三峽、新店分局偵查隊長、刑大副大隊長及土城、中和分局副分局長、刑事鑑識中心主任，任職鑑識中心期間協助偵破新北市多起重大刑案，獲派汐止分局長。

新北市警察局今舉行卸新任分局長、大隊長聯合布達交接典禮，由副市長謝政達主持。（王揚傑攝）

謝政達致詞時表示，期勉各位新任的分局長、大隊長，要作為新北市8000名警察的後盾，讓警察同仁可以挺起腰桿、抬起胸膛，勇敢面對任何不法的挑戰，結合市府各單位齊心齊力，強化犯罪預防，讓犯罪率不斷下降，守護新北治安，讓強棒一棒接一棒，讓新北更好。

新北市警察局長廖訓誠表示，新北市警察局共有15位分局長、1位保安大隊長職務異動，其中有5位初任分局長，1位調進來新北市的分局長，會要求他們在最短的時間內熟悉轄區治安狀況，最重要希望新任或是調整職務的分局長，能在職務上多關心同仁，多教育同仁，多跟同仁溝通，務必使同仁在執法上能夠獲得最好的保障，最安全的執法。