工業電腦(IPC)鑫創電子(6680)周三舉行尾牙，去年營收創下歷史新高水準，董事長許育瑞擘畫今年營運兩大目標，出貨暢旺之下，法人預估，今年營收可望成長3成。

鑫創電子去年12月營收0.5億元，年增4.27%、月減20.38%，月減主要是因為部分遞延因素，仍創下單月第7高；去年全年營收5.34億元，年增36.38%，更登上歷史新高記錄。法人預估，去年EPS將達到3.7元，挑戰歷史次高。公司歷年均採取高配息率，股利配發率持續可期。

鑫創電子董事長許育瑞在尾牙提到，去年營收創下創立以來新高，年增36.38%，名列IPC第二，而今年營運目標規畫分兩方面，其一為IPC核心能力穩定成長，目標每年30%增幅；其二為與外部最大股東友達(2409)合作，在智慧交通版圖，挑戰倍數成長。法人預估，今年盈收可望持續上揚，上看30%年度成長幅度。

許育瑞也勉勵，營運好的發展之下，與最重要合作夥伴、供應商，以及共同打拚的同仁，許下共創、共享的承諾，一起努力完成目標，共享成果。

許育瑞日前表示，公司訂單能見度高，今年持續擴展新業務、新專案、新品，今年可謂出貨年，公司亦已決定尋找新廠房，啟動擴產規畫，自有產能目標提高到約5成，目前新廠區將鎖定台灣，延續營運動能強勁。法人預估，今年營收上看30%增幅，挑戰7億元關卡，明年營收依舊有成長動能，2025年的10億元目標應有望提前到2024年。