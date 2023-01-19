明日就是小年夜，新北市長侯友宜今與各國新住民提前圍爐，侯友宜端出嘉義家鄉口味的蘿蔔糕，看著桌上各國美食，有控肉、苦瓜鑲肉等菜色，侯友宜也回想起小時候在外婆家過年場景，他強調，希望大家能團結共好，不分你我、族群或黨派，放下去年的點滴和對立衝突。（蔡雯如攝）

明日就是小年夜，新北市長侯友宜今與各國新住民提前圍爐，來自印尼、日本、越南、墨西哥等國家的新住民紛紛拿出拿手好菜，侯友宜也端出嘉義家鄉口味的蘿蔔糕，看著桌上各國美食，有控肉、苦瓜鑲肉等菜色，侯友宜也回想起小時候在外婆家過年場景，他強調，希望大家能團結共好，不分你我、族群或黨派，放下去年的點滴和對立衝突，用愛串起關懷包容，國家才會更安定。

參與圍爐的新住民各個都有其專業，來自越南的卞柔勻在台灣生根22年，為3D果凍藝術創作大師，曾獲韓國釜山國際烘焙大賽冠軍、比利時觀光美食節烘焙金牌，說著一口流利台語，她專門準備苦瓜鑲肉湯，與侯友宜分享家鄉除夕傳統菜色。

從看護變成台灣媳婦的印尼新住民慕雅妮則是準備椰奶雞和印尼粽，她也分享家鄉的齋戒月等習俗；緬甸新住民張麗英曾是緬甸曼德勒航空公司空姐，因為愛迫降新北市，她也做了緬甸椰絲湯圓，與侯友宜分享團圓吉利的好彩頭。

侯友宜看了一桌新住民的好菜，回想起過去在家裡過年，長輩都會準備一桌菜色，控肉加蛋、苦瓜鑲肉、長年菜等都是必備菜色，他更端出家鄉過年必備的蘿蔔糕，他表示，蘿蔔糕有發和步步高昇的意涵，希望大家都有好彩頭。

侯友宜強調，新北市是族群大熔爐的城市，也是大城小國，轄內有11萬多名新住民，占全國近2成，這幾年專注在人才培育、全球接軌、聚落營造、福利服務，讓多元族群能夠扎根，大家都是在台灣長大的人，希望可以多元共融、團結共好，不分你我、族群、黨派放下對立衝突，讓愛串起關懷包容，用兼容並蓄來看多元族群，國家才會更安定、繁榮永續。

侯友宜表示，台灣之美就是彩虹，多元顏色共榮共好，台灣的美麗是因為有新住民、多元族群在這塊土地一起成長，期許新的一年，疫情趨緩，大家都有全新的格局。