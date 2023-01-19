一組23人登山團，昨晚於波津加山步道約1公里處，因缺飲用水、寒冷且照明設備即將電池耗盡，向台中市消防局請求支援。第二大隊長余易祐說，該隊立即派遣谷關、和平分隊共計4人出勤，由谷關分隊張凱閔分隊長帶隊前往救援；一名23歲的鄭姓男子因右腳踝扭傷，由救援人員協助往登山口下撤。

余易祐指出，昨天晚上8時43分，台中市消防局獲報，有民眾表示於波津加山步道約1公里處，有一組23人登山團，缺飲用水、寒冷且照明設備即將電池耗盡，請求本局救援。立即派遣谷關分隊、和平分隊共計4人出勤，由谷關分隊張凱閔分隊長帶隊前往救援。

台中市消防局立即派遣谷關、和平分隊共計4人出勤，由谷關分隊張凱閔分隊長帶隊前往救援。(台中市消防局提供)

余易祐表示，搜救人員於晚上9時32分開始陸續接觸報案民眾，給予保暖及飲用水後，往登山口下撤，於晚上10時10分於1.2K處，接觸最後4名民眾，其中一名鄭姓男子右腳踝扭傷，由救援人員協助往登山口下撤。

台中市消防局立即派遣谷關、和平分隊共計4人出勤，由谷關分隊張凱閔分隊長帶隊前往救援。(台中市消防局提供)

余易祐說，今天凌晨零時56分，23名民眾皆抵達谷關全家超商會合，受傷民眾表示無送醫需求，台中市消防局搜救人員收拾裝備器材返隊。