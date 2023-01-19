由於通貨膨脹、實際收入大幅縮水等原因，近期英國多個行業陸續罷工抗議，而各方為了結束罷工所進行的談判進展緩慢，英國罷工浪潮暫時看不到結束的跡象。

當地時間18日，英國天空新聞網報導，英國政府與多個行業工會的談判仍未能達成任何結果。

英國總工會當地時間18日表示，面對政府的無所作為，工會將繼續採取行動。英國多地的救護車護理人員、呼叫中心工作人員與輔助工作人員等將在2月與3月進行更多罷工。

當天，代表英國蘇格蘭地區教育工作者的蘇格蘭教育協會表示，英國政府在談判中「說得多做得少」，目前尚未看到教師生活與工作條件有任何改善，因此蘇格蘭地區教師的罷工行動將持續下去。此外，英國護士18日再次開始罷工。英國最大的護士工會「皇家護理學院」表示，2月英國護士將舉行規模更大的罷工。

英國歷史性的高通膨，以及由此導致的生活成本危機是此輪罷工的重要導火索。去年4月以來，英國通膨多次刷新40年來最高紀錄。英國國家統計局18日發布的數據顯示，英國2022年12月消費者價格指數同比上漲10.5％，仍然維持在較高水準，遠高於英國央行通脹目標。

英國財政大臣杭特當天表示，高通膨是英國家庭的「噩夢」，破壞商業投資，引發罷工行動，英國需要降低通脹以解決當前問題。