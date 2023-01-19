上個賽季徹底擺脫傷勢，在藍鳥牛棚中表現出色的右投手菲爾普斯（David Phelps），36歲的他已經決定高掛釘鞋，結束征戰10年的大聯盟生涯，藍鳥官方推特也給予祝賀，並感謝菲爾普斯過去2年所帶來的領袖氣質及努力不屑的精神。

Thank you for your leadership, clubhouse presence and perseverance. ⁰⁰Congratulations, David! All the best in retirement. pic.twitter.com/nSOzLIiYHg — Toronto Blue Jays (@BlueJays) January 18, 2023

來到年輕有勁的藍鳥團隊，菲爾普斯成為了休息室裡的老大哥，他也在投手丘上以身作則，菲爾普斯去年在63.2局當中繳出2.83防禦率，飆出64次三振使他的K/9值（平均每9局奪三振次數）來到不錯的9.0，成為藍鳥牛棚勝利方程式的一員。

2021年賽季菲爾普斯遭遇背闊肌傷勢，在選擇動刀的情況下宣告球季報銷，這也讓菲爾普斯首度動起退休的念頭，幸運的是他順利康復，最終獲得與藍鳥重新簽訂小聯盟合約的機會，並成功進入了大聯盟開季名單，按照上賽季的亮眼發揮，菲爾普斯肯定會在休賽季獲得不少球隊青睞，卻在此時選擇退下身穿10年的戰袍。

菲爾普斯生涯一共為8支大聯盟球隊效力，職業生涯從洋基開始，當時在先發、後援兩頭跑的情況下，3年下來在美東火藥庫中依然繳出不錯的4.21防禦率，接下來菲爾普斯陸續轉戰馬林魚、水手、藍鳥、小熊、釀酒人、費城人，最終在大聯盟留下682.2局、3.80防禦率的成績單。