由金門縣政府、廈門市台商投資企業協會與烈嶼鄉公所共同舉辦的「2023年金廈春節煙火施放活動」，將於大年初一晚間8點在烈嶼上林將軍廟出海口與廈門攜手同步施放，30分鐘的高空煙火秀將照亮金廈和平夜空，歡迎鄉親來逗熱鬧，一同團聚歡喜慶新年。

長達30分鐘的高空煙火秀將照亮金廈和平夜空，歡迎鄉親來逗熱鬧。(圖／金門縣政府提供)

今年的金廈春節煙火秀活動由廈門市台商投資企業協會出資，金門縣政府配合提供相關行政協助，將於農曆大年初一（1月22日）晚上20時至20時30分，在烈嶼鄉上林將軍廟前出海口和廈門市環島路黃厝沙灘，隔海同步高空施放，兩地一同營造濃濃年味，共同歡慶春節。

主辦單位指出，當晚預計施放25發盆花84盆、三吋禮花彈864發、六吋煙花彈622發、八吋煙花彈40發，總計6個篇章，30分鐘煙火節目內容，煙火在高空中交錯綻放，照亮金廈和平夜空，呈現一幅幅絕美畫面，穿透過寒冬，讓鄉親感受新奇浪漫，充滿歡樂與夢幻，也帶來新春暖意。

縣府表示，活動當晚除兩岸煙火秀，還有暖場音樂表演、迎春節目，並且備有暖冬熱飲供應，提醒鄉親，今年金門大橋開通，人流、車流將有別於往年，有意前往觀賞的民眾請盡可能提早到場，卡好最佳位置欣賞長達30分鐘的跨年璀璨煙火秀。

因應大量人流湧入，煙火秀活動現場周圍屆時也將配合進行交通管制。(圖／金門縣警局提供)

金門縣警局也指出，因應大量人流湧入，活動現場周圍屆時也將配合進行交通管制，非上林村居民車輛請勿行駛進入村莊，進場車輛進入烈嶼鄉後建議以逆時鐘方向行進，濱海大道L26據點至會場路段配合單側停車，活動結束後行經濱海大道、南環路離開會場，相關管制請鄉親配合。

另外，為了方便鄉親前往烈嶼觀賞春節煙火，活動前後，縣府車船處也規畫金沙、金湖、金城車站至上林村辦公處往返接駁專車，提供鄉親選擇，相關煙火秀活動訊息如下：

1、煙火施放時間：112年1月22日(大年初一）20：00 ~ 20：30。

2、暖場活動時間：19：00 ~ 20：00。

3、接駁專車發車時間(視人流實際狀況機動調度)：

(1)沙美車站 →山外車站 →上林村辦公處17：45、18：00

(2)金城車站 →上林村辦公處18：00、18：15、18：30

(3)上林村辦公處 →沙美、山外、金城車站20：40起，至接駁完旅客為止。

(4)接駁車輛有限，巡迴載送，屆時請耐心等候，或建議可搭乘金烈幹線公車。

縣府觀光處表示，為使春節煙火施放活動圓滿順利，縣府前於日前已邀集各單位召開分工協調會，並多次前往現地會勘，協調規劃警戒區域、交通管制、煙火設置施工協助及環境維護等事項。

此外，為分散人車流，避免交通雍塞，交通動線混亂情形，將提供免費接駁專車，做好完善準備，以提供鄉親便利之交通往返，共同歡度快樂新年。並提醒鄉親，歡度新年的同時，也要注意人身與交通安全，如對活動有任何疑問，可洽詢金門縣政府觀光處，電話：082-372267。