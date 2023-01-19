為推動書法教育革新，書法大師張炳煌推動數位書法教學，模擬傳統毛筆寫字的數位書法體驗，並應用在創意春聯、創意賀年卡等創作，深受學生喜愛，且落實無紙化的優點，更替書法教學開啟全新的里程碑。

張炳煌結合淡江大學「數位e筆」軟體與全球視訊與教育科技解決方案領導品牌ViewSonic的手寫液晶顯示器，將完整的軟硬體手寫觸控方案導入於淡江大學數位書法課程中。

書法大師張炳煌推動數位書法教學，模擬傳統毛筆寫字的數位書法體驗，深受學生喜愛。(主辦單位提供)

張炳煌表示，他在1980年參與電視台「每日一字」節目開始，即心懷傳承東方寫字文化的使命，全力投身書法推廣。但面對科技不斷進步，電腦打字可能逐漸取代手寫的趨勢，唯恐書法文化消失，因此開始推動數位化書法。

任教於淡江大學中文系的張炳煌說，他擔任淡江大學「數位e筆」計畫主持人，並與ViewSonic合作運用手寫觸控顯示器，改善原本「數位e筆」軟體整合手寫板時得邊寫邊抬頭看螢幕的方式，使用者現在可以直觀的在觸控螢幕上看見所寫的字，讓數位書法更好上手、更容易被接受。

淡江大學工學院院長李宗翰提到，在導入手寫觸控顯示器之前，「數位e筆」軟體過往已有整合手寫板的經驗，但必須另外連接螢幕顯示，使用者不能手眼合一的即時觀察筆跡，與在紙張書寫上的體驗有極大差距，筆壓也不夠靈敏，要透過手部力道感壓，書寫久了手腕會疼痛。如今使用ViewSonic的手寫觸控解決方案，透過觸控筆的靈敏筆壓，可獲得貼近傳統寫書法的體驗，讓更多學生愛上數位書法，達到加速學習之效。

在最新書法數位軟體上，ViewSonic介紹，所使用的 ID1330 是一款13.3吋手寫液晶顯示器，師生可輕鬆攜帶到課堂使用，再加上顯示器採雙 USB Type-C 連接埠設計，一條傳輸線就能解決充電和觸控訊號傳輸的問題。觸控筆具8192階感壓、可正負60度傾斜角偵測，筆所到之處即刻顯示筆跡的自然書寫體驗，讓學生「所寫即所見」的寫好每一筆畫，快速上手數位書法。

ViewSonic電磁、觸控及認證事業總經理李榕峻說，很高興這次與淡江大學合作，將「數位e筆」搭載於ViewSonic的 手寫觸控顯示器，並導入於學校的數位書法課程中，讓過去只能採取傳統教學的書法教育也能邁向數位化，展現科技革新教育的實力。