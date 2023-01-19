隨著疫情解封，國人返國重新恢復戶籍，新北市在1月16日人口再度突破400萬大關，穩居全國人口最多城市。民政局指出，新北市2020年下半年，因連續2年未入境戶籍被逕為遷出國外人口大幅增加，導致人口數下滑，但疫情趨緩，加上市府近年推廣生育獎勵金、公托等完善婚育政策，及開發捷運工程、新市鎮開發等重大建設，使得人口逐漸移入。

民政局長柯慶忠說，市府設籍人口從升格以來逐年增加，2019年4月首次突破400萬人，2020年12月最高超出403萬人，因受疫情影響，該年下半年有8萬2168人被遷出國外，導致人口數下滑，去年6月最低是397萬2271人，總人口銳減5萬8683人，不過，從2021至去年的國內人口遷徙狀況統計，其他縣市遷入新北市人口數多於從新北市遷出者，實際增加2萬5749人。

隨著各國解除邊境管制和國內人口持續移入，新北市去年7月起人口數也止跌回升，平均每月增加超過3000多人，去年7至12月人口增加前3名分別是新店區3482人、淡水區3333人及林口區2959人，恰逢國外耶誕假期，國人逐漸返國，去年12月恢復戶籍更達7613人，人口維持水平成長，因此在本月16日人口重返400萬。

進一步分析去年遷入人口年齡結構，49歲以下青壯年占遷入人口超過70％，50歲以上占遷入人口27％，其中又以30至39歲最多、40至49歲次之、0至9歲第三，平均遷入年齡是36.4歲，僅計算國內遷入人口平均年齡為34.6歲，因此推估新北市主要遷入人口以年輕小家庭為主。

民政局指出，新北市積極推動友善婚育政策，每年都舉辦未婚聯誼、聯合婚禮活動，大受民眾好評，生育獎勵每胎補助2萬、第3胎以上3萬元，並可併計北北基桃設籍期間，同性配偶收養他方所生子女也可請領，加上全市公托高達120家，家外托育率約42％，遠高於全國平均。