內閣改組今將出爐，上午民進黨正國會立委於立法院召開記者會，呼籲內閣應該「多元化、年輕化、民主化」，任用出身民意代表或縣市首長者擔任閣員，因為唯有經歷過民意洗禮的人選，才能夠快速回應民意；至於同屬正國會的交通部前部長林佳龍、基隆市前市長林右昌是否符合條件？立委林岱樺表示，他們都是中生代非常具有代表性的人物。

民進黨正國會立法委員林岱樺、陳歐珀、吳琪銘、黃秀芳、陳秀寳於立法院召開「繼往開來創新局、新春新政新氣象」記者會，會中指出，目前正值內閣改組的關鍵時機，新內閣要朝向年輕化、多元化、民主化，開創新的政治局勢，以新的執政氣象來面對2024總統大選的挑戰。

林岱樺指出，民進黨長期鼓勵年輕人投入公眾事務與政治，然而目前內閣年齡偏高，希望拔擢更多新血，帶動政務創新。此外現今內閣中，公務員出身偏高，希望能夠大膽任用政務官，選材更多來自企業界與各行各業專業人士。

林岱樺說，民主化是指內閣閣員需要一定比例經過民選、民意洗禮，讓更多民意代表與縣市首長入閣，才能對於民情、民怨掌握更加敏感，更快速回應民意需求，重點是精確反映民意。

陳歐珀表示，未來新內閣能夠改革創新，1／3以上由擔任過立委或縣市長人士擔任，1／3由公教界、事務官人士擔任、1／3由企業界與民間人士擔任，內閣要了解民意與民心，施政才能更有感，期望未來政務次長或常務次長，能將民意經驗與施政經驗結合，符合改革與創新的需求。

黃秀芳表示，目前內閣閣員的女性比例極低，應該要提高對於女性政治人才及專業人才的任用。此外，現今很多政策是台北看全台灣，希望閣員可以區域平衡，從北到南，從東到西與離島，以不同的角度制定政策，讓政策更多元。