農曆年節到來，到彩券行刮刮樂是民眾在年節期間的一大娛樂，高雄1名男子近日到新興區「客來旺券行」購買刮刮樂，竟刮出今年全國首個200萬元加賓士休旅車，該男中獎當下又驚又喜，強調要在過年給家人包個大紅包，更直呼「有新車了！」

今年2000萬超級紅包刮刮樂共有7個2000萬元頭獎、10個200萬元加賓士休旅車、850個100萬元。統計至1月18日已刮出0個2000萬元、1個200萬元加賓士休旅車、93個100萬元。

根據「客來旺券行」描述，幸運刮中全國第1個200萬元加賓士休旅車的是名中年男子，前陣子買彩券時表示，今年刮刮樂「2000萬超級紅包」車子獎項數比去年多，很想刮中賓士車，對今年2000元刮刮樂很有興趣，要先去武廟拜拜求好運氣再來。

該名男子中獎當天來店裡挑選刮刮樂，刮出車子圖案當下又驚又喜，不敢相信自己中大獎，趕緊請店員幫忙確認後，果真幸運刮中二獎200萬元加賓士休旅車，當下相當開心直呼「有新車了！」，還要給家人包個大紅包。