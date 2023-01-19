社群媒體上瘋傳的照片顯示，中國出現了戰機般大的無尾概念機。如果照片是真的，或許透露了解放軍有某種未來概念戰機，或是相關驗證機，意味解放軍的確在致力研製6代戰機，或起碼在密集研究相關設計。
事實上，據《動力》（The Drive）網18日報導，酷似相片中的戰機早在2021年 10月時，就已出現在中方最大戰機製造商的機場內。而在新出現的相片中，有一群穿著西裝，看似主管的人圍著看似模擬飛行器的基本裝置，前方有三面大型電腦螢幕，顯示電腦生成的駕駛艙。
中央的螢幕顯示了無尾機的影像，但解析度有限，而左邊的螢幕則被模糊處理，至於右邊的螢幕上也有相同的影像。另一方面，背景中則有呈現半球形，並大得多的飛行模擬器。分析指出，這意味坐在椅子上的人其實正在操作內部的全動態模擬。整體看來，這場景很像在研究，或是驗證這戰機的某些特殊性能或是子系統。
其中特別令人感興趣的，就是背景的圓頂模擬器上，出現了中國航空工業集團（AVIC）的標誌，而中國大型航太公司大都由航空工業負責。分析認為，這顯示照片中出現的，可能是評估實驗室，相關人員正在探討人體工學設計。如果真是如此，那這模擬作業似乎和研製未來戰機的駕駛艙和介面特性有關。
不過，也有人說，照片是在上海中國航空無線電電子研究所內拍的，顯示他們可能在與航空工業攜手，就未來戰機進行某些合作。無論如何，分析指出，這提供了更多證據顯示，中方未來戰機外觀的頭號選擇，很可能是無尾翼的大型三角翼設計。
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