陳冠霖很照顧台語不輪轉的黃姵嘉。（三立提供）

黃姵嘉客串劇照相當可愛。（三立提供）

金鐘視后黃姵嘉最近忙於賀歲片《我的婆婆怎麼把OO搞丟了》宣傳，仍特別抽空客串8點檔《一家團圓》和男神陳冠霖搭檔，劇情描述她找陳冠霖來家裡看風水，想問如何才能跟婆婆相處得更好。

第一次演出8點台劇，黃姵嘉大呼不適應，因為天亮才拿到劇本，沒隔多久就要出外景，緊接著又進棚，「弄得我好緊張，台8真的不是每個人都可以演的。」談到要如何取悅未來婆婆，她認為第一個要會撒嬌，試著把婆婆當作自己的媽媽，聽婆婆的話就對了，想辦法讓婆婆的心情愉悅，雖她自認是個嘴甜的媳婦，但未來結婚還是開出唯一的條件就是不能跟公婆同住。

黃姵嘉今年過年除了回高雄老家和大伯一家人一起過新年外，就是配合電影宣傳，他說家裡過年唯一習俗就是一定要更換春聯，大家動手一起做。而男友邱昊奇也邀約她過年到家裡吃飯，被問是不是在初二那天去男友家拜年？她大笑說：「當然不是啦！」

而陳冠霖今年過年就看劇組能放幾天年假，略有潔癖的他有時間會親自大掃除、動手換燈，親自插花，將家裡布置得喜氣洋洋。今年準備了紅包給媽媽、老婆及孩子，也準備了開工紅包給工作人員，由於台8過年不打烊照常播出，陳冠霖覺得戲ON檔休息時間不多，加上疫情又回升也不敢亂跑，一家人就窩在家裡玩也不錯。

《一家團圓》過年期間正常播出，初二就有新集數。