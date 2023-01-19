八三夭即將於三月前進香港開唱。。（KKLIVE提供）

搖滾天團八三夭3月25日將帶著全新主題巡迴【八三夭 2023世界巡迴 顛倒世界演唱會】與敲碗已久的香港「夭怪」碰面，地點選在Wonderland竹翠公園不僅跟以往規模比起來更大，更是八三夭首次挑戰大型戶外場地，團員們不約而同表示這次要一起嗨翻香港、非常興奮與期待！八三夭團員們特地提前找了空檔團聚、照慣例交換禮物，只是今年禮物一個比一個地獄，主唱阿璞甚至抽到18禁的情趣用品，只見他開箱後表情逐漸「母湯」。

這次聚會八三夭邀請了YT界的好友「廚佛瑞德Fred」一起加入，大家被交代要準備跟兔年相關的500元小禮物來互相交換，貝斯手霸天開玩笑，以團員的個性來說通常都會遠低於500元，變成惡搞大會！果不其然大家準備的禮物一個比一個還「地獄」，主唱阿璞甚至抽中Fred所準備的18禁情趣用品，只見阿璞開箱時表情逐漸「母湯」，甚至害羞地不敢將盒子整個打開，其他人問起這跟兔年有什麼關係，Fred竟理直氣壯的表示：「這可以用來兔（台語）啊！」瞬間讓大家笑翻。

吉他手劉逼準備的是高級嘔吐袋，同樣也是取自「兔」的諧音，原來去年做完春季小巡迴、準備前往新加坡室內體育館開唱的前一晚，眾人好不容易放鬆所以喝了一點酒，沒想到劉逼不勝酒力，導致隔天一早前往機場的路上就整張臉慘白，鼓手阿電還揶揄不知道待會上飛機後誰會是坐在劉逼旁邊的「幸運兒」。

大概是吸引力法則發揮作用，到機場報到後果然就是阿電坐在劉逼旁邊，而劉逼也沒辜負大家的「期待」，飛機還沒起飛就把座位前的嘔吐袋用完，還得麻煩空姐多拿幾個來！因此為了接下來這一年團員們巡迴時也能盡情享受，劉逼特地幫大家也幫自己「超前部署」，有備無患！

交換禮物特別企劃將於小年夜1月20日（五）晚間八點半於八三夭YT頻道播出，完整影片可於臉書、IG或Youtube搜尋「八三夭831」。