迎接農曆春節進入最後倒數，今年長達10天的連假，家家戶戶早已如火如荼準備好好過節。為迎接台灣史上最長春節，提供春節期間返鄉拜年、送貨送禮、歡聚出遊等各種用車需求，和泰車(2207)旗下共享汽機車iRent早自去年便展開2023年春節早鳥預約方案，春節租iRent享多項優惠，路邊租還用車5小時即享時數回饋，機車時租方案最低0.35元。共享機車WeMo Scooter(簡稱WeMo)也因應年節期間龐大交通需求，推出一連串新年好康活動。

iRent因應不同用車情境，陸續開放同站租還汽車不同天數的預約租車選擇，讓春節有出行規畫的朋友及早搶約。預計於1月19日周四再開放「同站租還」一日以內的預約，便利短時段用車或短期旅遊的朋友使用，搭配多項租車優惠回饋用戶。

iRent加碼推出春節期間「路邊租還」用車回饋，用車5小時以上即可享優惠，搭配本月初推出的iRent機車時租方案，滿足用戶更多彈性的租車需求。此外，即日起自春節期間租車，還有機會獲得限量的春節彩蛋小禮。迎接這次的超長春假，無論長、中、短期甚至臨時起意的移動需求，適合多種用車情境、24小時提供服務且租車快速又便利的iRent共享汽機車。

iRent考量到較為零碎、片段性的租車需求，如逛街血拚、採買新物新衣、或是載貨送禮等臨時性、短時間用車，iRent加碼推出路邊租還汽車優惠方案，春節期間單筆用車滿5小時，即可獲得一張30分鐘平日汽車時數折抵券；租滿一天獲得60分鐘平日汽車時數折抵券。依此類推，單筆合約用車超過5天，再加碼送60分鐘平假日汽車時數折抵券一張。

iRent新推出的「時時好騎」機車時租優惠，民眾可依照自身移動需求選擇4小時起至48小時不等的方案。優惠費率每分鐘最低只要0.35元起。

共享機車WeMo Scooter(簡稱WeMo)也因應年節期間龐大交通需求，今(112年)農曆春節假期24HR營運全天候不打烊，再推出一連串新年好康活動。除夕日(1月21日)起至大年初四(1月25日)加發百萬壓歲錢回饋百萬用戶，WeMo用戶凡登入參加官方FB粉絲專頁活動，並完成指定任務後即可參加抽獎，連續簽到5天還可抽3小時短租券。同時為鼓勵大家返鄉出遊可多加利用綠色共享運具，同時為ESG貢獻一份心力，再推跨城市(台北市、新北市、高雄市)騎乘活動，WeMo用戶於春節十天連假期間內(1月20日~1月29日)，凡每一趟騎乘跨任兩城市營運區，還可再抽一日免費騎乘。