由於日本央行持續維持超寬鬆貨幣政策，日圓兌美元匯價前1日一度大貶超過2%，不過日圓19日回穩走升下，日本出口業者股價疲弱，也導致日股下挫。早盤結束時，日經指數收26,468.62點，跌322.5點或1.20%。東證收1,920.22點，跌14.71點或0.76%。

分析師認為，現任日本央行行長即將在4月卸任，但2月繼任人選可望明朗化，故現在超寬鬆政策會不會持續下去，還是有不少變數。日本超級財報周將在下周慢慢退場，過去幾個月突然轉強的日圓，多少都會影響日企獲利表現，也會左右日股走勢。

日圓交易價格19日在128.15至128.96間游走，目前升值0.54%左右。出口業者中，汽車類股表現相對不佳，三菱汽車暴跌5.67%，豐田大跌2.44%，日產也大跌3.24%。其它像遊戲大廠任天堂，也跌1.39%。

權值股的軟銀跌3.43%，迅銷也跌1.76%。不過，在旅遊復甦指日可待之下，百貨公司再度成為市場追逐焦點，J. Front Retailing大漲3.57%，高島屋也漲2.7%。