交通部長王國材原定今(19)日下午4時前往新北市泰山區，視察高速公路局北區交控中心的春節疏運情形，不過卻臨時通知取消行程，由於目前正值內閣改組的敏感時刻，也遭質疑是否為了改組不顧春節疏運；新北市議員陳偉杰痛批，春節疏運是相當重要的民生、交通議題，如今卻找理由不來視察，一般民眾都無法接受。

對於臨時取消行程，交通部強調原先是規畫下午的部務會議結束後，部長王國材再前往視察春節疏運情形，但後來發現部務會議恐將延長，因此臨時取消下午行程，但後續是否會再安排時間前去視察，則視之後狀況而定。

陳偉杰直言春節疏運對眾來說都很重要，此事關乎民生、交通便利的問題，尤其現在隨著疫情逐漸解封，大家都會趁著難得的春節連假在全國各地四處旅遊，結果如今執政黨卻找藉口不來視察非常不恰當。

他痛批，過去執政黨無論遇到普悠瑪出軌事故，還是太魯閣出軌事故，原先都稱會承擔責任下台，結果到最後都改口稱要善後到最後，這次又找藉口不去視察春節疏運，徹底刷新執政黨對於「責任承擔到最後」的理解，這又是另一種的雙標。

陳偉杰強調，交通部應對春節疏運做好準備，而不是用這樣的理由、藉口就取消視察行控中心，這對民眾來說都無法接受。