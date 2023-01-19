立法院今可望三讀通過今年度中央政府總預算案，國民黨立委李貴敏批評，在民進黨政府主導下再次輕騎過關、無法監督、嚴審，一切按執政黨的數字完成三讀，繼續狂編大撒幣；民進黨政府企圖拿超徵稅收補過去虧空，更比黑道還黑道。

李貴敏表示，112年度中央政府總預算支出高達2兆7191億元，但立法院在民進黨多數席次下強勢表決下，僅小刪1％多一點，其中以債養債，還舊借新，財政管理失能，又沒有前瞻政策指引，加上特別預算常態化，政府財政幾乎失控。

李貴敏更批評，政府總預算內容還現狀脫節，結果超徵近5000億稅收，連給人民6000元都千方百計阻撓，還包山包海把失敗政策都納入，要白紙黑字空白授權為所欲為。等同政府抽頭，把超徵稅收拿去補過往虧空，比黑道還黑道。

李貴敏表示，國庫公帑並非民進黨祖產或無感數字，每1元都是向老百姓徵收而來的血汗錢，拜託民進黨別再敗家，摸摸良心、苦民所苦，把錢花在刀口上，撙節支用經費；主計總處、審計部也該醒醒，好好控管、監督。

國民黨立委費鴻泰則主張，蔡英文總統應在今年底前，提出勞保年金改革方案，兌現競選總統錢的承諾，不要只知道殺軍公教。