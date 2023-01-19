美國軍售火山布雷系統，再度引發「疑美論」發酵。外交部副發言人蕭光偉今天表示，外交部最近注意到近來有零星的「疑美論」、「反美論」等論點出現，破壞台美關係。事實上，台美近年在經貿、安全、教育、文化等各面發展蓬勃，台美關係處於史上最緊密熱絡的時期。

蕭光偉說，「疑美論」、「反美論」等論點出現是中國認知作戰的一貫手法，經由本地若干有心人士的推波助瀾進而放大，試圖透過扭曲事實、斷章取義的方式，伺機見縫插針，侵蝕台灣民眾的信心，進而破壞台美關係。

蕭光偉強調，近來台美關係不斷正面發展，不僅行政高層展現對台海和平穩定的支持和對台灣的堅定承諾，美國國會更以史上最多的法案數量、最強勁的立法內容及絡繹不絕的訪問，展現對台灣的支持。

蕭光偉指出，從聯邦到地方，從安全經貿到教育文化，台美所有層面的合作都在蓬勃發展當中，台美關係可說正處於史上最緊密熱絡的時期，相信各界有目共睹。台灣與美國基於民主自由共享價值和共同利益持續提升全球夥伴關係，雙方夥伴關係日益密切，未來也將在穩健基礎上持續推升台美關係。