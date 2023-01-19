春節即將到來，許多人會購買彩券或刮刮樂試手氣，《生肖星座運勢命理玄學》運勢專欄指出，過年期間生肖馬、生肖豬、生肖兔財運特別旺，其中生肖豬在貴人幫助下，事業會得到很大的突破，收入也會不斷上升，加上財神眷顧，中獎機率大幅提升，可好好把握。
▍生肖馬
生肖馬向來都是財運隨身，不過最近這一段時間，運勢不怎麼如意，生活常遇到瓶頸，好在1月19日至1月29日，生肖馬將獲得財神爺眷顧，買彩券中獎機率高，更有機會一夜致富。
▍生肖豬
生肖豬在1月19日至1月29日財運超級旺，不但在貴人的幫助下，事業得到很大的突破，收入不斷上升，財神也特别眷顧他們，使他們中獎機率大幅提升，有機會把大獎抱回家。
▍生肖兔
生肖兔在1月19日至1月29日，運勢步步高升，加上他們天生聰穎，具有商業頭腦，總是有很多的想法，讓他們在賺錢上輕鬆如意，甚至在投資或買彩券總能有意外收穫，中獎機率特別高，令人羨慕。
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