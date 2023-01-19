紡拓會組團參加於美國鹽湖城舉辦的「2023年美國Outdoor Retailer Snow Show」戶外活動用品展冬季展已於12日閉幕，造訪台灣館的買主約560人次，預估商機約550萬美元（約新台幣1.67億元），後續將繼續組團參加6月19～21日舉行的Summer Show夏季展。

Outdoor Retailer展為美國最大的戶外用品展，本屆共有超過500家廠商參展，涵括美國重要的戶外運動用品零售商、經銷商、品牌及供應商，3天展期吸引逾1萬人次入場參觀，為台灣紡織業者開拓美國戶外市場的重要平台。

本屆台灣館共徵集富泰、湯姆隆、東肯、准成、鼎祐、東隍、鴻群、偉駿、群竣、安德盛及織襪公會等廠商參展，聚焦於滑雪、登山、野營、釣魚、跑步、自行車、休閒生活、運動時尚等市場，展出各式符合永續環保，並結合高科技創新的布副料及配件。

紡拓會表示，台灣館此次吸引如Klim、Kuiu、Black Diamond、Fenix Outdoor、Tommy Bahama、Specialize及Marolina等國際品牌買主到場參觀，對台灣廠商產品讚譽有加。根據現場調查，造訪台灣館的買主約560人次，預估商機約550萬美元。