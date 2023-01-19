為了揮別新冠疫情的陰霾，迎接富貴吉祥的癸卯兔年新年，佛光山佛陀紀念館在春節期間，擴大推出了「光照大千」系列祈福活動，除了連續十五天的超大型燈光秀之外，還增加了南台首見的虛擬雪景，在萬人照相台上，觀眾可與十米高的「富樂吉祥主題兔燈」一起，映著絢麗而夢幻的雪景光華，許一個喜氣洋洋的新年願望，在各個殿堂內點一盞祈福平安燈之後，還可以沿著佛光大道上的綿延兩公里的年宵市集上百攤位，賞燈品美食，或在滴水坊啖一碗豆香四溢的佛光麵，這將是疫情以來，在南台灣舉辦的最大型新年活動。

今年民眾可安心實體叩鐘，親自上鐘樓扶著鐘槌，全家一起隨法師引導念誦。(圖/佛光山提供)

佛陀紀念館的鐘樓，今年也特別在春節期間開放，供社會大眾「叩鐘祈福」，今年民眾可安心實體叩鐘，親自上鐘樓扶著鐘槌，全家一起隨法師引導念誦〈叩鐘偈〉虔誠叩鐘三次，祈願幸福平安，增長智慧。正月初一至初五(1月22日至26日)上午10:30在玉佛殿〈新春祈福法會〉及正月十五上午10:30在金佛殿〈上燈法會〉，民眾可以給家人或自己點一盞光明燈，祈願諸事順利，家宅平安吉祥。

民眾可以給家人或自己點一盞光明燈，祈願諸事順利，家宅平安吉祥。(圖/佛光山提供)

除了遍布佛光山的大型璀璨花燈、平安燈籠之外，佛陀紀念館今年也同時推出了2023佛光山迎春納福「時來運轉說唱秀」，初一至初八每天下午在大覺堂演出兩場，另於2月5日推出「2023年歡樂慶元宵暨海派文化藝術節－經典木偶劇《孫悟空三打白骨精》」，觀眾都可於當日在禮敬大廳索票。

佛光山和佛陀紀念館特別擴大了燈會和花車遊行等活動。(圖/佛光山提供)

佛光山表示，過去兩年，因為疫情的影響，春節燈會活動都做了相應的限縮，隨著疫情的趨緩，以及今年較長的假期，佛光山和佛陀紀念館特別擴大了燈會和花車遊行等活動，並且在各個餐廳推出團圓平安餐之外，還以蔬食夜市的概念，打造了一條布置得璀璨奪目、喜氣洋洋的年宵街市，在星雲大師親誦的〈新春祈願文〉聲中，祝福所有參與現場的大眾，新的一年「仁和安康富樂吉祥－2023癸卯兔年，以慈心待人，一切好事皆圓滿。」，春節期間，無論是禮佛還願、祈求平安，亦或賞燈看表演，佛光山、佛陀紀念館都將是一個適合全家同遊的好去處。