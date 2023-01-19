新竹縣「2022東興圳光藝節－星光月夜」展期原訂20日截止，縣長楊文科為讓過年返鄉民眾和遊客可趁著春節連假欣賞，宣布展期延長至31日。文化局長李安妤指出，其中「躍動」與「綻放」兩組燈光藝術，26日將移往「2023桃園燈會」展出，民眾可把握時間來看展。

李安妤表示，2021年東興圳光藝節推出後大獲好評，裝置藝術《荷田雅韻》還拿下雪梨設計大獎、紐約設計大獎及展覽設計銀獎。2022年擴大舉辦，以公27公園作為基地，展場擴大4倍，拓展至綠41、公26、公27、公28沿線4座公園。

2022年東興圳光藝節以新竹縣的「風」及東興圳充滿生命力的「水」作為發想，由燈光藝術家劉治良、金曲製作人林強聯手，打造8組燈光藝術作品，結合水圳環境，白天為地景藝術，晚間則搭配林強所製作的音樂燈光律動，打造日夜都能欣賞的作品。

東興圳光藝節作品在公26有兔年意象的「躍動」、以翱翔鳥類為發想的「光語」及伴隨水面倒影虛實呼應的「晨露」。

在公27有飄浮水面上的「光河作用」，隨著樂曲展現如水般的流動、以金屬結構藝術打造的「風生」，展現風動搖曳之姿。公28呈現彩蝶翩翩的「綻放」，綠41象徵灌溉文化的「水起」及呈現生態魚群穿梭的「樂游游」。

東興圳光藝節在31日前，每日下午5時30分至晚間10時營運時間循環展出，有興趣的民眾可把握時間前往參觀。活動詳情請至FB粉絲專頁新竹縣文化局」及文化局官網查詢。