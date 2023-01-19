灣聲樂團今年舉辦首屆國際音樂大賽弦樂四重奏，7月在台北登場，評審團由包括曾耿元、梁建楓、鄭立彬、薛志璋、李宜錦、黃維明、吳庭毓、蘇顯達、Patricia Shih、Nikita Pogrebnoy等國內外音樂家組成，最高獎金30萬元，總獎金為126萬元。

參賽曲目必須以台灣素材創作、台灣作曲家作品為主，決賽指定曲包括作曲家王敏玲《蝶戀》、王鈺淩《生肖嘉年華》。比賽分三階段進行，初選採用線上報名，複賽、決選階段以現場演奏方式評選，同時還有網路直播賽程。

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