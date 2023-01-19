美國12月零售銷售出現近一年來最大跌幅；汽車和其它一系列商品的採購下降，消費者支出和整體經濟在2023年進入疲弱成長的軌道。其它的報告顯示，製造業產出在12月也出現大幅下降。

12月零售銷售為連續第二個月下降，也導致工廠產出下降。周三公布的其它數據顯示，製造業產出出現近兩年來最大的跌勢；該月的生產者價格(PPI)也下跌。

12月零售銷售為月減1.1%，為自2021年11月以來最大的跌幅。11月的數據則從減少0.6%修正為減少1.0%。經濟學家此前預測12月為減少0.8%，12月零售銷售為年增6.0%。

廣泛的需求減弱，以及通膨的放緩，都可能讓聯準會在下次會議中減慢升息速度。但是勞動力市場維持吃緊，所以聯準會不太可能停止收緊貨幣政策。

零售銷售沒有因通膨放緩而出現調整。12月零售的下跌，部分原因為商品價格是在該月期間下跌；而聖誕假期的購物被提前在10月進行，精打細算的消費者提前利用了當時零售商提供的折扣優惠。

此外，12月的一波寒流，也影響到餐廳和酒吧的銷售；較低的汽油價格，也拉低了加油站實際銷售金額，此皆影響到零售銷售表現。

汽車經銷商的銷售跌了1.2%；加油站的銷售減少4.6%；線上零售減少1.1%；家具商店銷售下跌2.5%；食品和飲料服務的場所銷售跌0.9%。

電子產品商店的銷售下降1.1%；其它包括服飾商店和一般商品賣場的銷售也減少；但是運動商品、休閒和健身器材商店則逆勢出現上升。

扣除汽車、汽油、建材和食品服務的核心零售銷售，在12月為月減0.7%。而11月修正後的數據為月減0.5%。

聯準會另一份報告顯示，12月的工業產出為月減1.3%，為自2021年2月以來最大跌幅；而11月的數據也遠低於原先的估計。

而由於通膨繼續放緩，勞工部公布的報告顯示，12月的生產者價格(PPI)為月減0.5%；11月的數據為增加0.2%。

多數經濟學家預計，儘管溫和的通膨將鼓勵聯準會較不會將利率推升到5.1%的峰值水準，但是美國經濟在下半年將陷入衰退。

但是這只是讓經濟成長速度放慢，而不是陷入萎縮。

10~12月的經濟預計為成長3.5%；此也反映了11月貿易赤字出現大幅收縮。而第三季經濟為成長3.2%。在2023年的開局則出現動能減弱。工資成長正在放慢，儲蓄也正在減少。