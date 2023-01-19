AKIRA（中左）與ELLA大跳雙人拉丁舞，宛如好萊塢大秀精彩。（台視提供）

韓國女團(G)I-DLE為《紅白》壓軸表演嘉賓，勁歌熱舞嗨翻全場。 （台視提供）

台視除夕特別節目《2023超級巨星紅白藝能大賞》除了廣邀近30組嘉賓輪番登台演出以外，今年依舊準備驚喜彩蛋，「國民姊夫」AKIRA和ELLA（陳嘉樺）驚喜合體。表演結束後ELLA感動表示台上的演出比彩排時更好，透露兩人其實是分開準備，最後僅用一個下午的時間合體排練，完美的演出令人驚嘆。

Ella身穿銀白色流蘇低胸洋裝率先在舞台中央亮麗現身，演唱〈A CA ELLA〉營造1920年代歌舞廳風格；緊接著「國民姊夫」AKIRA和6位舞者現身舞台，場景來到酒吧，AKIRA一身白色西裝，一打六對付鬧事酒客，將舞蹈結合武打，動作俐落，每個拍子都精準到位，帥氣的模樣讓ELLA也為之迷倒。2人最後以雙人拉丁舞，為這場宛如好萊塢大秀般的華麗饗宴劃下完美句點。

ELLA開心表示：「能和AKIRA桑合作這場這麼特別的演出，非常榮幸！」坦言一開始因為壓力大有點後悔，但完成以後感到非常幸福。AKIRA則是暖心希望透過這個表演，陪伴觀眾迎接璀璨光輝的2023年，也祝福大家除夕夜收看《紅白》時，可以度過笑聲不絕於耳的團圓時光。

身為壓軸演出的韓國女團(G)I-DLE，不但全程待到最後，也參與特別橋段「人體套圈圈」的遊戲挑戰，成員間的默契不在話下，出場時還不忘向台下粉絲們俏皮呼喊：「新年快樂、紅包拿來！」主持人黃子佼更是有備而來，馬上掏出事先準備的紅包送給成員們沾沾喜氣，逗得成員超開心。

而在錄影尾聲，(G)I-DLE又唱又跳接連帶來3首破億神曲〈Nxde〉、〈MY BAG〉、〈TOM BOY〉，更不忘走向延伸舞台近距離向台下粉絲放電，讓小巨蛋的氣氛瞬間沸騰到最高點，結束後成員們紛紛表示：「這次的表演很開心，希望下次還有機會來台演出。」