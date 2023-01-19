《搭錯車》音樂劇旗艦版將在6月24、25日於臺南登場，飾演阿美的丁噹和飾演亞叔的王柏森日前率先「場勘」臺南文化中心，在臺南市觀光旅遊局的熱情推薦支援下，前往許多拍照打卡新景點、壯觀古蹟廟宇祈求《搭錯車》演出順利，也先幫歌迷搜集臺南美食，包括意麵、古早味蚵嗲、米糕、布丁、豆花五大美食，美食當前就連平日吃得很少、很清淡的丁噹也忍不住破了戒。

音樂劇《搭錯車》6月24、25日在臺南文化中心登場。（相信音樂提供）

在這二天一夜臺南輕旅程中，兩人也發生了小插曲，亞叔錢包忘了遺忘在哪，一下亞叔想把阿美留在鮮蚵店當媳婦，一下阿美想把亞叔抵押在豆花店賣豆花，「兩光父女檔」各自打著如意盤算，玩笑歸玩笑，在熱情的人情味感受豐富的臺南之旅。

丁噹、王柏森吃遍臺南美食。（相信音樂提供）

兩人還前往將軍區青鯤鯓，慕名而來品嚐「古早味蚵嗲」與現撈海鮮，還捲起袖子與在地青蚵仔阿嬤一起挖蚵仔，可愛的阿嬤還問丁噹有沒有結婚？開玩笑要丁噹做她的媳婦，丁噹直接感受到臺南人親切又好客，也期待6月的《搭錯車》音樂劇與歌迷相見，門票已於 ibon售票系統開賣。更多《阿美遊臺南》精彩完整新春特輯，敬請鎖定1／23(初二)、1／25(初四)晚間18：00的相信音樂日常B’inNow Youtube、相信音樂官方臉書、丁噹官方臉書首播。

丁噹、王柏森探訪了臺南私房景點。（相信音樂提供）