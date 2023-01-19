苗栗縣卓蘭鎮有2名分別種植葡萄及柑橘的果農， 因收成不好，向地下錢莊的54歲謝姓男子借錢，以年利率120%的方式借走10萬元，葡萄農還1年也沒還完，因此決定跑路，而柑橘農則被謝男囚禁毆打整整1天，事後則假借籌錢名義逃出報警，警方在調查數月後上門逮人，將謝男等5人全數依法送辦。

據了解，卓蘭鎮的2名果農因向地下錢莊借高利貸，卻還不出來，因此其中葡萄農跑路，柑橘農則被囚禁毆打，所幸其趁機逃出報警，警方則立即展開調查，在數月的跟監蒐證後，於1月9日至其聚點，破門而入，將54歲謝男、48歲吳男、43歲葉男、43歲詹男及41歲張男等人當場逮捕，只見謝男半裸上身，在其還不明白為何警方上門時，就被上銬，壓倒在地，模樣相當狼狽。

警方表示，於現場共查獲1把改造手槍、2顆子彈、1把空氣槍、4包海洛因、1包海洛因菸草及5包安非他命等證物，因此將謝男等5人依槍砲、恐嚇取財、妨害自由及重利等罪嫌移送法辦，同時聲請羈押獲准。