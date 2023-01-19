陸製「統戰螺螄粉」爭議持續延燒，經濟部17日更加碼宣布，「黃飛紅」麻辣花生禁止進口，引發討論。對此，國民黨智庫執行長柯志恩透露，她有學生是民進黨支持者，但不在乎零食是否為陸製，因為只要好吃就不會管那麼多，柯並狠酸民進黨這麼容易就被激怒，要怎麼抗中保台？

日前因陸製螺螄粉遭舉發，在包裝上有「你是中國人、我是中國人、四捨五入，你是我的人」等字樣涉統戰，經濟部同一天即宣布，相關商品全下架，令外界錯愕。而同樣遭禁止進口的，還有陸製「黃飛紅」麻辣花生，經濟部解釋，禁麻辣花生的理由，是因為國內有生產花生，基於保護國內產業，本就不能進口，此次公告是要再次提醒業者。

政論節目《少康戰情室》昨（18）日針對禁止大陸螺螄粉、麻辣花生進口相關議題進行討論，柯志恩透露，有支持民進黨的學生透過網購平台購買了「魔芋爽」和麻辣花生給她吃，自己當時有問，難道不知道這些都是大陸做的嗎？得到了學生「沒關係，一碼歸一碼，好吃的話哪裡管那麼多」的回覆。

柯志恩認為，只要這些進口食品是安全的，就沒有問題，因為食安比什麼都重要。她也直言，經濟部硬扯上統戰、然後馬上就把這些食品下架，會讓大家覺得，政府這麼玻璃心幹什麼？

柯志恩揶揄，起初只不過是有基進黨議員對該螺螄粉包裝提出質疑，結果經濟部就火速將其下架、不給改善時間，民進黨該思考一下，自己是否不夠強壯，「只不過是一句話就把你激怒，你要怎麼樣去抗中保台？」