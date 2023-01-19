台南市3線1星警官異動出爐，19日在台南市警察局集中布達，台南市長黃偉哲強調全力整頓治安，整飭警局內部風紀。18位異動警官中，陳宇桓調任第5警分局長，成為全市最年輕的警分局長。
台南市在這波全台高階警官異動中，牽涉18人搬風，包括10個警分局長、1個大隊長與2個警政監，警局19日舉辦高階警官布達典禮，新任台南市警察局長廖宗山主持布達。
46歲的陳宇桓為宜蘭人，警大63期畢業，曾在宜蘭擔任多次警分局長與督察長，調任台南市警局後，在局長室工作歷經詹永茂與方仰寧2名局長，外派代理交通大隊長10個月後真除，再接7個月，即在這波人事中調派第5警分局長，成為全市最年輕的分局長。
台南市警局日前爆發3線1星一級主管莊武能涉嫌恐嚇取財罪，受牽連黯然下台，台南市5年輪換了4任市警局長，黑金問題之後再蒙上警紀變調陰影。全程觀禮的黃偉哲強調警察要潔身自愛。
黃偉哲對新任警分局長表達期許，要警察務必遵守法紀，以高道德以及法律標準自我要求，建立民眾對警察的尊重及信任。
春節在即，黃偉哲強調首重維持治安、交通工作，包括掃黑、肅槍、阻詐與交通執法，交通罰單下降，代表交通違規者減少，防治交通事故發生有成效。
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