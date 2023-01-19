春節期間難免大魚大肉，卻也容易引病上身，衛生福利部列出十大「過年病」，腸胃炎位居首位，營養師馬鳳吟在臉書粉專指出，腸胃炎是過年急診的熱門疾病之一，根據健保署統計，每年春節期間約有1萬到2萬人因急性腸胃炎到急診報到，因此她分享5招自保，包括少吃生食、每餐只吃七分飽、多吃蔬菜等，讓大家都能安心、健康過好年。

▎盡量吃熟食、少生食

生魚片、生蠔、生菜未煮熟，如果保存不當或清潔不乾淨，很容易有細菌、病毒或寄生蟲汙染，容易發生食物中毒和腸胃炎。

▎餐餐七分飽

春節期間因為開心，常常在不知不覺間吃下比平常更多的食物份量，當胃被塞滿、失去彈性，就會造成消化變慢，容易導致急性腸胃炎。

▎多吃蔬菜

春節桌菜少不了大魚大肉，烹調也很難避開油炸和燒烤，多吃蔬菜不但能增加飽足感避免發胖，其中含有的纖維還能減緩油脂吸收。

▎熟食別在室溫下放置太久

當熟食溫度低於50°C就會開始滋生細菌，即使放入冰箱冷藏，細菌仍會緩慢滋生，如果之後再加熱食用，很容易造成腸胃炎，因此吃完熟食後，最好不要在室溫放置超過1小時。

▎勤洗手少不了

冬天本來就是多種病毒的流行期，勤洗手不但能保護自己，同時也防止不知不覺中把病毒傳染給周圍的人。