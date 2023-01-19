春節連假將至，春節期間容易發生堆放垃圾、燃放炮竹、祭拜燃燒紙錢、露天燃燒、餐飲油煙及油汙等汙染行為。近三年春節期間，台中市政府環境保護局平均日受理件數60件，其中以環境衛生問題占多數，為服務市民，持續於春節期間提供24小時不打烊服務，受理市民陳情各類環保公害案件，為市民守護家園維護生活品質。

春節期間雖工廠沒有營業，但民俗活動頻繁，民眾陳情案件不減，環保局統計，近三年春節期間（除夕至初三）民眾陳情環保汙染案件約200至300件之間，平均每日受理件數約60餘件，春節期間工廠多為休息狀態，民眾陳情案件主要為環境衛生問題，約佔39％，其次為噪音汙染及空氣汙染，分別佔37％及21％。

環保局表示，春節期間除持續受理民眾報案，也安排稽查員24小時三班留守輪值，堅守崗位稽查取締；此外，如有接獲重大環保案件，亦會即時調度資源及人力，秉持稽查無假期的服務精神，為台中市環境把關。

環保局指出，民眾如有發現環境汙染違規情事，可利用環保局設置的24小時環保報案專線04-23280380、免付費專線0800-066666或撥打1999市民一碼通立即通報，以利環保局掌握稽查時效及提升破案機會，共同為維護環境品質盡一份心力。