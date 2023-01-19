和泰車(2207)防疫險窘境可望解除，加上今年缺車問題可望逐步減緩，看好今年營運。和泰車董事長黃南光表示，今年營運表現可望迎接春暖花開。而電動化迎來新浪潮，車商則需要積極提早應戰，其中新一代電動跑車Lexus Electrified Sport Concept更是備受期待，Lexus總代理和泰車亦宣布，本次特別引進以LFA為設計靈感的概念車Lexus Electrified Sport Concept，期間限定於LEXUS ELECTRIFIED品牌概念店展出。僅在美國及歐洲展出過的Lexus Electrified Sport Concept，本次特別爭取亞洲首展，來台展示期間自2023年1月19日至3月7日止。

和泰車周三公告，子公司和泰產險辦理防疫險相關商品銷售業務，有違反保險相關法令情事，依照處分文內容核處罰鍰新台幣180萬元，對公司營運無影響。去年底亦公告，和泰車子公司和泰產險全權委託受託機構投資非法定可投資標的，有違反保險相關法令情事，遭核處罰鍰新台幣100萬元整，對公司營運同樣無影響。

和泰車總經理蘇純興先前提到，防疫險到今年初，公司可望先在去年第四季將相關損失提前提列完成。和泰車去年因防疫險理賠事件，導致營運遭遇逆風，不過今年防疫險窘境可望解除，加上今年缺車問題可望逐步減緩，看好今年營運。

去年順利奪下車市21連霸的和泰車，一舉拿下小型車、豪華車、大型商用車、共享汽車服務冠軍的大四喜成就，推升本業營收、獲利登高檔水準，並且發出車業最高的3個月年終，和泰車董事長黃南光在月初睽違3年的尾牙中表示，憑藉著TOYOTA、Lexus、HINO強勢的品牌與商品，和泰車度過防疫險風暴的和泰將會跳的更高，今年營運表現可望迎接春暖花開，更可望創下更多歷史紀錄。

電動化迎來新浪潮，汽車產業面臨重大變革，台灣電動化車款的銷售占比5年來提升10倍，加上政府政策主張停售燃油車目標，車商則需要積極提早應戰。豐田自動車社長豐田章男在2021年12月公布豐田集團預計於2030年推出30款電動車，以此宣告Lexus迎向全面電動化的決心和實力，其中新一代電動跑車Lexus Electrified Sport Concept更是備受期待。

結合高性能車輛所需的大膽比例和低車身，以流線型俐落體態，Lexus Electrified Sport Concept展現出完美吸睛的獨特魅力。承襲LFA超跑基因的未來電動跑車，這款未來跑車從0到100公里的加速時間將在2秒以內。其優異的加速、轉向和剎車表現，在在展現出強悍的跑車性能和無可取代的極致駕馭感受。新世代電動跑車，不僅被賦予傳承LFA超跑精神的使命，更是Lexus在2030年推出的全系列電動化車款中的劃時代跑車力作。

而透過電動車款的開發，Lexus發揮出汽車最大的潛力。藉由性能進化及個性化的工藝美學，打造出獨具質感、超越以往的未來車款，讓這場向未來邁進的電動化革新旅程，成為迎向美好生活的最佳路徑。而這款Lexus Electrified Sport Concept電動跑車，如同當年LFA推出時所向披靡的魅力，從公開發表的那一刻起，就成為了最受期待的Lexus未來車款。

Lexus總代理和泰車亦宣布，繼2022年8月於LEXUS ELECTRIFIED品牌概念店展出品牌超跑LFA獲得車迷的熱烈迴響，本次特別引進以LFA為設計靈感的概念車Lexus Electrified Sport Concept，期間限定於LEXUS ELECTRIFIED品牌概念店展出。僅在美國及歐洲展出過的Lexus Electrified Sport Concept，本次特別爭取亞洲首展，來台展示期間自2023年1月19日至3月7日止。