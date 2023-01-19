新光三越百貨信義A9館防火門故障，無法完全開啟。（台北市建管處提供／李奇叡台北傳真）

台北市建管處本月4日起至1月18日針對轄內42家大型百貨賣場、餐廳進行無預警動態公共安全檢查，其中3家違反建管法規，分別為「新光三越百貨信義A9館」、「遠東百貨寶慶店」及「H＆M台北西門旗艦店」，依法祭出12萬元罰鍰，並要求立即改善，以維護市民消費環境安全。

建管處表示，農曆春節連續假期將至，各大百貨、賣場及大型餐廳為因應春節期間及舉辦尾牙活動，常於短時間內湧入大量採買年貨之人潮，為保障市民消費安全，故執行抽檢，本次檢查不合格場所之違規事項為防火區畫之防火鐵捲門無法正常升降，以及防火門故障無法自動復歸、破壞防火區畫功能等缺失，已影響防火區畫及人群逃生避難功能。

建管處強調，歲末年終百貨賣場及餐廳為人潮眾多的地方，自主安全管理上一定要有更高的安全標準，除平時落實各類場所公安申報管理外，更持續辦理不定期抽檢驗收成效。建管處處長劉美秀說，執行百貨賣場公共安全聯合抽檢，是為提醒業者平時應重視維護營業場所公共安全，呼籲業者勿任意堆置雜貨於安全梯間、防火鐵捲門下方、排煙室或走道，阻礙人員逃生避難而造成公共危險。

劉美秀說，民眾若發現違規情事，可隨時撥打1999服務專線，通報市府話務中心，若查獲不合規定情事，便會依建築法重罰，積極為消費環境安全把關。