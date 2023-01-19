春節期間天氣冷颼颼，但遠在地球另一端的澳洲可是熱血沸騰，一年一度的澳洲網球公開賽本週激烈開戰！講到澳網，球迷最直接聯想到的就是塞爾維亞球王喬科維奇(Novak Djokovic)，去年因為疫苗風波無法入境澳洲，本屆捲土重來劍指個人在澳網的第10座冠軍，若是球喬科維奇今年成功稱霸澳洲，他將追平西班牙蠻牛納達爾(Rafael Nadal)的22座大滿貫冠軍紀錄並且且再次回到ATP積分世界第一的頭銜。

統計喬科維奇在澳網的表現，從2008年第一次奪得澳網冠軍以來，喬帥一共參加了14屆澳網賽事(唯一缺席的就是去年)，其中有9次(2008、2011-13、2015-16、2019-21)一路過關斬將勇奪冠軍，也就是說只要喬科維奇出戰澳網，就有超過64%的機率可以拿到冠軍獎盃！更進一步計算逐場勝率，14年期間喬帥在澳網一共出賽了84場比賽，一共拿下79次勝利，他在澳網的場均勝率高達94%十分驚人。

喬科維奇本屆澳網的奪冠之路有一大變數和一大利多，變數方面即是他的左大腿後筋不適，這個問題在前一個賽事-阿德雷德第一站就持續出現，雖然沒有影響到喬科維奇在阿德雷德第一站奪冠，但此傷勢還是某些程度困擾著他，值得慶幸的是喬帥在本屆澳網拿下首勝以後表示腿部有越來越好的跡象。利多的部分就是喬科維奇的父母也飛到澳洲親自出席幫他加油，要知道他們上一次來到澳網現場就是15年前喬帥奪得首冠的那次，本屆父母再次現身對於喬帥來說意義非凡，相信戰力上一定會有所提升！

台灣運彩目前喬科維奇奪得澳網冠軍的賠率為1.55倍，喬科維奇從去年底開始即維持在極佳狀態，從去年的ATP年終賽到現在他已經連勝拿下25勝，建議喜歡運彩的朋友們可以趁早支持喬科維奇，為兔年的自己賺點紅包錢！