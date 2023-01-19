再過兩天就是農曆春節了！金門大橋自2022年10月底通車以來也將迎接第一個新年的到來，面對大量返鄉民眾與遊客的「朝聖」，周圍的交通與公共服務設施也將面臨考驗。為便民服務，縣長陳福海特別指示環保局春節期間應於大橋附近設置臨時廁所，讓鄉親及遊客能有乾淨、舒適、方便的如廁環境，長期將請管理單位建置有地方特色優質環境的公廁，滿足民眾需求提供優質生活及遊憩環境。

為便民服務，環保局於金門大橋大金端停車場設置臨時廁所，服務時間為上午8時至下午18時。(圖／金門縣政府提供)

縣長陳福海表示，公廁是各觀光景點重要門面，要發展觀光需重視公廁，金門大橋以三分交通七分觀光為計畫主軸，為國內第一座大規模跨海大橋，吸引國內外旅客目光，亦是許多民眾運動休閒的好場所，目前大橋周遭未有公廁造成部分不便，短期之內以設置臨時廁所方式供民眾方便使用，未來已指示權管單位結合地方文化特質，於大橋旁建設優質公廁，促進觀光產值並提升環境衛生品質。

環保局說明，臨時廁所設置於金門大橋大金端停車場，設置期間自1月20日至2月8日，服務時間為上午8時至下午18時，廁所內提供衛生紙、洗手乳等備品供民眾使用，並由清潔人員定期維護。惟因春節期間清潔人力吃緊，籲請使用者發揮公德心，疼惜清潔人員的辛勞，尊重後用者的權益，共同維持公廁環境清潔，勿將異物丟入馬桶，勿將廁所內備品及設備攜走私用，導致廁所無法維持舒適如廁品質。

環保局呼籲，良好的優質如廁環境，除了靠清潔人員盡力的清潔維護，更需要大家共同維護營造，從本身良好如廁行為做起，留給下個使用者方便及良好感受；民眾如有發現公廁使用相關問題，可致電環保局0965-813100，專人服務。優質的如廁環境需要您我共同維護，讓我們一起共創乾淨美麗的家園。