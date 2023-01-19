幾乎每個人都有拉肚子的經驗，這時都會有是否該吃止瀉藥，及如何飲食的困擾，醫師表示，因吃壞東西而拉肚子時，體內的細菌及病毒會藉此排出體外，因此太早吃止瀉藥停止腹瀉，會讓病菌留在體內更久，「若一天腹瀉沒超過5次，不建議吃止瀉藥。」至於腹瀉時的飲食，醫師建議，不要只吃白稀飯或白吐司，否則會延長復原時間，而是應吃白稀飯外再加點蛋白質。

敏盛醫院副院長江坤俊在《江P醫件事》表示，當吃壞肚子引發腸胃炎時，許多人會有噁心、嘔吐及拉肚子的情況，尤以拉肚子最為常見，許多人會急著止瀉，但其實拉肚子是身體保護機制，藉由腹瀉，身體的細菌及病毒可排出體外，因此若太早吃止瀉藥停止腹瀉，病毒和細菌反而會留在體內更久，「因此，若一天腹瀉次數沒有超過5次，不建議吃止瀉藥。」

至於腹瀉期間的飲食方式，江坤俊表示，一般人多認為此時應只吃白稀飯、白吐司，但腸胃炎時，腸黏膜已受傷，腸黏膜修復時需要蛋白質，所以此時若只吃白稀飯、白吐司這類只有澱粉的食物，不利腸黏膜修復，進而拉長復原時間，因此建議，民眾此時可以吃白稀飯，但記得加點蛋白質，「例如，可將魚肉或瘦肉剁碎一點，使其較易讓人體消化、吸收。」

若是單純的胃發炎時，江坤俊表示，這時吃白吐司或白稀飯，很可能會讓肚子更痛，原因是，澱粉類食物容易引起胃酸分泌，人吃下澱粉後，胃酸分泌過多，若此時有胃潰瘍等胃部不適情況，胃酸又分泌更多，可能會造成胃炎更嚴重。