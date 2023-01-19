明天起就是農曆春節連假，中央流行疫情指揮中心今宣布啟動「春節專案」，全國有192家醫院在春節期間提供快篩陽視訊門診（包括每天上、下午及夜診），如有符合抗病毒藥物資格的民眾，也會提供開立藥物服務；並成立24小時就醫諮詢專線，讓快篩陽性的民眾進線諮詢。

中央流行疫情指揮中心於今(19)日表示，因應春節假期將至，為確保COVID-19確診民眾於農曆春節連假期間可獲得適當醫療照護及就醫諮詢，及時取得口服抗病毒藥物，指揮中心啟動「醫院春節期間開設COVID-19視訊門診及諮詢專案」(以下稱春節專案)，由全國急救責任醫院於1月20日至1月29日春節期間開設COVID-19視訊門診及提供就醫諮詢，亦鼓勵其他醫院參與，共同維護確診民眾健康權益。

至於各地方政府春節專案醫院及口服抗病毒藥物合約機構提供服務情形，連結網址已公布於衛生福利部疾病管制署全球資訊網>COVID-19春節防疫專區，方便民眾上網查閱。目前已有至少192家醫院公布春節視訊開診資訊及24小時就醫諮詢專線電話，相關資訊由各縣市衛生局持續更新中，並公布於春節防疫專區。

春節專案醫院於春節期間提供COVID-19相關醫療服務，內容如下：

一、 每日開設上午、下午COVID-19視訊門診(含夜診)，提供有COVID-19及類流感相關症狀、快篩陽性結果評估或確診民眾等醫療服務。

二、 每日提供COVID-19口服抗病毒藥物開立及調劑服務。

三、 設置24小時COVID-19疑似或確診民眾就醫諮詢專線，及協助收治院際間重症轉診服務。

指揮中心提醒民眾，有COVID-19及類流感相關症狀、快篩陽性結果評估或確診者，建議優先透過視訊診療由醫師評估及診療。有需求民眾於看診或領藥前，請務必先行至醫療院所或藥局官方網站或致電詢問及確認服務時段或是否儲放藥物等相關事宜。

指揮中心表示，春節期間亦是流感高峰期，請民眾注意身體狀況及養成良好衛生習慣，採行適當防疫措施，以降低可能傳播風險，保障自己、親友及周遭人員的健康。