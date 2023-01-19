英超被公認是世界上最困難的足球聯賽，不僅冠軍競爭激烈，就連保級也極為艱辛。本賽季的賽程剛過一半，目前墊底的3支球隊都是英超的老牌勁旅，向來以青訓聞名的「聖徒」南安普敦，從未由英超降級的「太妃糖」艾佛頓以及上賽季排名高居第7的「鐵鎚」西漢姆聯，都在踢完19輪比賽後，同樣以15分積分在降級區裡掙扎。

英超成立於1992-93賽季（之前稱為英甲），至今31個賽季僅僅只有6支球隊從未降級，分別是兵工廠、切爾西、艾佛頓、利物浦、曼聯和托特納姆熱刺，艾佛頓上賽季已經捲入降級危機，靠著最後6輪比賽取得3勝1和2敗，才得以4分的差距逃出生天。然而，本季的表現持續低迷，最近已經7連不勝，上周末1：2不敵南安普敦，更吞下自1958年以來首次在聯賽的主場4連敗，球迷賽後留在球場抗議，怒轟球會主席和管理層無能。

太妃糖本周末將迎來另一場關鍵的保級戰，對手正是同樣低迷的西漢姆聯，鐵鎚在聯賽也是7連不勝，只踢平里茲聯拿到1分。本周的保級大戰，對兩隊來說都有輸不得的壓力，絕對是非拚不可，但兩隊本季的進攻乏善可陳，都是19輪進15球，只優於諾丁漢森林的12球，唯兩隊的失球數字仍有中游以上的表現，估計小分的機會較大，推薦大小玩法的2.5球小。

南安普敦上周末逆轉艾佛頓，好不容易中止6連敗7連不勝，不過聖徒近況有起色，連續在足總盃和聯賽盃過關斬將，其中聯賽盃8強更是以2：0淘汰以副選上陣的「藍月亮」曼城。聖徒本周末在主場迎戰阿斯頓維拉也是一場硬仗，維拉自從在去年11月聘請西班牙名帥埃梅里(Unai Emery)執教後，8場比賽4勝1和3敗，其中6場聯賽搶下4勝1和1敗，包括接手後的第一場比賽就在主場3：1擊敗曼聯。以聖徒和維拉的近況來看，和局的機會不低，或可選擇主隊南安普敦受讓(+1)勝。

英超有個著名的聖誕魔咒，如果在聖誕節後排名墊底的球隊，30年來只有3支球隊能逃過降級的命運，分別是2005年的西布朗維奇、2014的桑德蘭和2015的萊切斯特城。這對以上3支目前墊底的老牌勁旅來說可能是個好消息，因為本季聖誕後的墊底球隊是狼隊，在球季只進行了一半的情況下，還有足夠時間讓他們為保級而努力。