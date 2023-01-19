指揮中心今天公布最新1月17日自大陸來台旅客唾液採檢情況，入境2442人中，有152人陽性，陽性率為6.2%；金馬專案小三通陽性率為2.2%，指揮中心表示，今年1月1日以來，整體陽性率從一開始最高的19%降至12.3%。

指揮中心公布，1月17日自大陸入境來台旅客採檢情況，松山機場入境2296人中，有147人陽性、從松山機場入境146人中，有5人陽性，總計2442人入境，152人陽性，整體陽性率為6.2%。

小三通金馬春節專案部分，自金門水碼頭和馬祖南竿福澳碼頭入境90人，有2人陽性，陽性率為2.2%。

指揮中心也公布自1月1日以來，每一周的整體陽性率，相較於第一天最高的19%，目前已經下降至6.1%。

指揮官王必勝表示，從大陸入境來台旅客的確診數持續下降，多少反映大陸疫情，尤其是都市的地方，對於陽性個案也抽樣做入境確診變異株監測，結果63%仍為BA.5，其次為BF.7 36%。尚未驗出新的變種病毒。